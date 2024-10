Los repartidores de butano convocan paros y no distribuirán en casas ni empresas: los días que suspenden el reparto

Durante el periodo de suspensión , las agencias de distribución no realizarán entregas domiciliarias a particulares ni a empresas , si bien garantizan el suministro a los puntos de venta . Asimismo, esta suspensión del servicio no afectará a usuarios en situación de vulnerabilidad social, centros educativos, sanitarios, de atención social, residencias de mayores, ni a instituciones sin ánimo de lucro.

"Las agencias --de distribución-- no buscan perjudicar al consumidor final, que no ha de verse afectado por las reivindicaciones del sector, si no que persiguen que las comisiones por botella que perciben se actualicen y distribuyan de manera justa y conforme a la realidad del servicio con el fin de intentar revertir el continuo deterioro de la actividad e impulsar su modernización, acorde con los objetivos de Desarrollo Sostenible y el reto de la Digitalización", ha expresado.