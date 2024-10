Los días que puede pedir de permiso un trabajador por hospitalización de un familiar

En este sentido, la Audiencia Nacional ha fijado que deben considerarse como días hábiles, no naturales , al igual que ocurre con los dos días de permiso estipulados por fallecimiento de un familiar. Hasta ahora, el permiso era de dos días, o de cuatro si incluía desplazamiento. Hay que tener en cuenta, tomando como referencia el Estatuto de los Trabajadores , que el permiso por hospitalización de un familiar podrá disfrutarlo cualquier trabajador , independientemente de lo que estableciese su convenio sectorial o empresarial.

No obstante, deberá cumplir con las condiciones y comunicarlo, a través de canales oficiales y adecuados de manera previa y justificad a la empresa, un avance cualitativo si se tiene en cuenta que durante estos días se viene debatiendo en el Congreso la retribución del permiso parental de ocho semanas. Hay que recordar que, recientemente, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña resolvió que durante el permiso 'parental' no se generan días de vacaciones, ya que el contrato de trabajo queda suspendido y no se considera tiempo de trabajo efectivo.