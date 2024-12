El subsidio para mayores de 52 años se ha consolidado como una prestación clave para muchas personas que enfrentan dificultades para reincorporarse al mercado laboral. Sin embargo, esta ayuda económica no es automática, y mantenerla activa requiere que los beneficiarios cumplan con una serie de requisitos administrativos.

Este trámite debe presentarse al SEPE cada 12 meses desde la fecha de aprobación del subsidio o su última renovación. En este documento, el beneficiario declara sus ingresos y se asegura de que no exceden los límites establecidos, que en 2024 son de aproximadamente el 75% del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) .

El segundo requisito es presentar la declaración de la renta anual ante la Agencia Tributaria, aunque el beneficiario no esté obligado fiscalmente por su nivel de ingresos. Este trámite, que se realiza entre abril y junio, es fundamental para demostrar que las rentas del beneficiario están dentro del umbral permitido por la normativa.

Además, en caso de suspensión, la reanudación del subsidio no incluye los pagos correspondientes al período de tiempo en el que no se cumplieron las obligaciones. Esto significa que, aunque el beneficiario reactive su prestación, no podrá recuperar los pagos suspendidos, lo que representa una pérdida económica significativa para quienes dependen de esta ayuda.