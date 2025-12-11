Alberto Rosa 11 DIC 2025 - 06:30h.

Aunque al ambiente sea más distendido, las cenas de empresa siguen siendo un encuentro profesional

¿Qué hacer en una cena de empresa para no arrepentirse al día siguiente?

Con las Navidades cada vez más cerca, las cenas y comidas de empresa ocupan las agendas en los días previos a las celebraciones familiares. Los empleados cambian por unas horas la oficina por un restaurante y el ambiente de trabajo pasa a ser festivo y relajado.

Un evento esperado por muchos, en el que relajarse y fortalecer vínculos con compañeros y superiores. Sin embargo, aunque el ambiente sea más distendido que en la oficina, sigue siendo un encuentro profesional. Por ello, conviene conocer ciertas normas básicas de comportamiento para disfrutar del evento sin contratiempos y evitar arrepentimientos al día siguiente.

Tal y como explica a la web de Informativos Telecinco la abogada María José Álvarez, “las cenas de Navidad organizadas por la empresa forman parte del marco laboral en un sentido amplio, lo que quiere decir que, aunque no tenga lugar en el centro de trabajo o en la jornada laboral, durante las mismas, sí se rigen los principios básicos del contrato de trabajo y de la relación laboral”.

"Las cenas de empresa forman parte del marco laboral"

Explica Álvarez, profesora de Derecho del Trabajo y Seguridad Social de Comillas ICADE, que, al tratarse de un ambiente festivo y lúdico, “por supuesto las formas o el trato pueden ser más relajados”. Pero eso no excluye las sanciones y la abogada es clara: “Cualquier comportamiento que suponga una extralimitación clara por parte del trabajador podrá ser sancionado e incluso objeto de despido”.

Y así lo corroboran numerosas sentencias. La profesora Álvarez enumera algunas de las situaciones en las que pueden darse estas sanciones. “Insultos, peleas situaciones de acoso o incluso fotografías que se toman sin el consentimiento de los afectados y se publican en redes sociales con comentarios ofensivos o humillantes”, señala

La abogada insiste en que todo ello puede ser sancionado. Por eso, cree conveniente que las empresas establezcan un “convenio colectivo” o “protocolos y códigos de conducta internos”. La profesora de Comillas ICADE cuenta que, a priori, “no parece imprescindible” que la empresa tenga previsto disposiciones específicas para estas situaciones de las cenas, ya que rigen las normas que de por sí tiene la empresa.

"No es algo privado o extralaboral"

Otra de las dudas que pueden surgir de cara a estas celebraciones y las conductas que pueden darse, es cómo probar los hechos. En su opinión, “no va a haber dificultades pues normalmente son testigos todos los presentes en la cena. pero dependerá de las circunstancias y en qué haya consistido la conducta que se quiera sancionar”, apunta.

Finalmente, la abogada María José Álvarez recomienda que tanto las empresas como los trabajadores sean conscientes de que una cena de empresa es una “proyección de la relación de trabajo” y, por lo tanto, no es algo privado o extralaboral.

“Puede tener efectos positivos en el ambiente de trabajo y en la relación con los compañeros, pero hay que ser conscientes de que se está dentro del entorno laboral, con todas las consecuencias que ello conlleva”, concluye Álvarez.