La sentencia, ante la oposición del INSS basada en que el Real Decreto 1559/1986 de 28 de junio no menciona a los TCP, recoge que "no reconocer el derecho a los coeficientes reductores por ese único motivo supondría no solo una discriminación directa por ser la misma actividad de trabajos aéreos desarrollados por otras categorías, sino, además, una discriminación indirecta por razón de género", ya que esta profesión "es mayoritariamente desempeñada por mujeres".