El PP se enreda con sus propuestas sobre el futuro y la sostenibilidad del sistema público de pensiones

Mas de 9 millones de pensionistas están pendientes de la propuestas de los partidos políticos sobre el sistema público de pensiones de cara a las elecciones del 29N

Santiago Abascal dice que con Vox las pensiones se pagarán y habrá vivienda "como sea": "Nos da igual el modelo y la fórmula"

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El debate sobre el futuro del sistema público de pensiones se ha colado en la precampaña electoral después de que el Partido Popular abriera la puerta a abordar reformas para garantizar su sostenibilidad. La polémica surgió tras unas declaraciones de la portavoz del PP en el Congreso, Esther Muñoz, quien advirtió de la necesidad de adoptar "decisiones difíciles" ante la situación del sistema.

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"Cambios en el modelo"

Desde la dirección del partido han tratado de aclarar su posición. El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, aseguró esta semana que uno de sus principales objetivos es "garantizar el futuro de las pensiones para los jóvenes de mi país". Sin embargo, la formación aún no ha concretado qué medidas pondría en marcha para lograrlo.

Fue precisamente Esther Muñoz quien, antes de la convocatoria electoral, insistió en la necesidad de afrontar el problema. La portavoz defendió que "el sistema actual como está no va a funcionar y va a petar" y añadió que la situación debe abordarse "con valentía".

Las declaraciones han sido aprovechadas por el PSOE para acusar al PP de preparar cambios de calado en el modelo. El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, afirmó en un mensaje publicado en redes sociales que "el PP está insinuando que privatizaría las pensiones como pide Vox".

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El debate se intensifica ante la posibilidad de un futuro acuerdo entre PP y Vox. El partido de Santiago Abascal ya ha expuesto su propuesta a través de su portavoz nacional de Economía, José María Figaredo, quien defendió "un modelo de pensiones mixto que tenga una parte de reparto y una parte de capitalización".

Ante la controversia, los populares han recurrido también a las redes sociales para fijar su posición. El vicesecretario de Economía del PP, Juan Bravo, protagonizó un vídeo en el que acusa al PSOE de haber congelado las pensiones.

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Por el momento, la propuesta del PP pasa por reducir el desempleo, impulsar el crecimiento económico, mejorar la competitividad y garantizar la revalorización de las pensiones conforme al IPC. Una posición que contrasta con su rechazo a la ley impulsada por el Gobierno para vincular la subida de las pensiones a la inflación. En aquel momento, los populares argumentaron que esa medida podía poner en riesgo la sostenibilidad del sistema, una preocupación que siguen manteniendo tras las recientes declaraciones de Esther Muñoz.