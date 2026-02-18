Jubilación en España vs Europa: ¿cuáles son las principales diferencias con el resto de países?

telecinco.es 18 FEB 2026 - 08:00h.

Las pensiones en nuestro continente se engloban en dos principales bloques: modelo de reparto de solidaridad intergeneracional o modelo mixto formado por tres pilares.

Jubilación en el extranjero: qué debes saber sobre los convenios bilaterales y cómo cotizar en dos países

Compartir







Mientras en España muchos expertos cuestionan la viabilidad de nuestro sistema de pensiones, nuestros vecinos europeos tienen otros sistemas de prestación tras la vida laboral de los que quizás se podría tomar nota y ver cuáles son sus fortalezas.

Ejemplos de sistemas de pensiones en Europa

Gracias a la recopilación que ha realizado el Instituto Santa Lucía, podemos tener una mejor perspectiva sobre cómo gestionan el tema de las pensiones nuestros vecinos de continente, tanto los pertenecientes a la Unión Europea como otros como el Reino Unido. Ningún sistema es exactamente igual a otro, pero ambos se engloban en dos principales bloques: “modelo de reparto de solidaridad intergeneracional (la población activa (trabajadora) financia con sus cotizaciones la prestación de los jubilados) y/o mixto (combina los tres pilares del sistema de pensiones: pensión pública, plan de pensiones individual y planes de pensiones de empleo suministrados por las empresas a sus trabajadores).”

A continuación, vamos a resumir las grandes características de los sistemas de pensiones de Europa:

Alemania : los alemanes que nacieran después de 1964 se jubilan a partir de los 67 años, con opción de jubilación anticipada a partir de los 63 años siempre que se hayan cotizado para entonces más de 35 años (con reductores en la cantidad de la pensión). La cotización a la ‘hucha de las pensiones’ es del 20% del salario bruto a repartir entre trabajador y empleador. La pensión mínima es accesible desde los 5 años cotizados. La tasa de reemplazo, un valor que indica cuánta es la pérdida de valor adquisitivo de la mensualidad de la pensión en comparación con la última nómina de la vida laboral es del 52,8% (la pensión sería de más o menos la mitad que el último salario antes de la jubilación). Desde 2024 se plantea un cambio a un modelo parcial de capitalización con un fondo soberano que garantice la sostenibilidad a largo plazo.

: los alemanes que nacieran después de 1964 se jubilan a partir de los 67 años, con opción de jubilación anticipada a partir de los 63 años siempre que se hayan cotizado para entonces más de 35 años (con reductores en la cantidad de la pensión). La cotización a la ‘hucha de las pensiones’ es del 20% del salario bruto a repartir entre trabajador y empleador. La pensión mínima es accesible desde los 5 años cotizados. La tasa de reemplazo, un valor que indica cuánta es la pérdida de valor adquisitivo de la mensualidad de la pensión en comparación con la última nómina de la vida laboral es del 52,8% (la pensión sería de más o menos la mitad que el último salario antes de la jubilación). Desde 2024 se plantea un cambio a un modelo parcial de capitalización con un fondo soberano que garantice la sostenibilidad a largo plazo. Austria: edad de jubilación de 65 años para los hombres y 60 años para las mujeres, aunque está previsto igualarla progresivamente de cara a 2033. En 2026 los hombres tienen posibilidad de jubilación anticipada a los 63%. Modelo de pensiones de “fondo de capitalización financiado por aportaciones del empleador (1,53% del salario bruto), que puede utilizarse en caso de despido o para complementar la pensión pública” (mochila austriaca). La tasa de reemplazo es la mayor de Europa con casi el 90% del salario medio, haciendo que no se note tanto la pérdida de valor adquisitivo cuando llega el retiro laboral.

edad de jubilación de 65 años para los hombres y 60 años para las mujeres, aunque está previsto igualarla progresivamente de cara a 2033. En 2026 los hombres tienen posibilidad de jubilación anticipada a los 63%. Modelo de pensiones de “fondo de capitalización financiado por aportaciones del empleador (1,53% del salario bruto), que puede utilizarse en caso de despido o para complementar la pensión pública” (mochila austriaca). La tasa de reemplazo es la mayor de Europa con casi el 90% del salario medio, haciendo que no se note tanto la pérdida de valor adquisitivo cuando llega el retiro laboral. Francia: existen numerosos regímenes específicos según la profesión y el sector laboral, por lo que es complejo resumir el sistema de pensiones francés. A grandes rasgos, la edad legal de jubilación es de 62 a 64 años, dependiendo del año de nacimiento y el sistema combina ingresos fiscales con una serie de untos acumulados durante la vida laboral con planes de empleo que suponen una parte significativa de los ingresos totales del jubilado.

existen numerosos regímenes específicos según la profesión y el sector laboral, por lo que es complejo resumir el sistema de pensiones francés. A grandes rasgos, la edad legal de jubilación es de 62 a 64 años, dependiendo del año de nacimiento y el sistema combina ingresos fiscales con una serie de untos acumulados durante la vida laboral con planes de empleo que suponen una parte significativa de los ingresos totales del jubilado. Italia: en este país se ha cambiado del sistema español a un modelo de aportación definida por el sistema de cuentas nocionales. Edad de jubilación a los 67 años con posibilidad de jubilación anticipada a los 62 años con más de 41 años cotizados. Tiene una especie de mochila austriaca a la que se destina el 6,91% del salario del trabajador, reembolsable al acabar una relación laboral o para traspasarlo a un fondo de pensiones privado.

en este país se ha cambiado del sistema español a un modelo de aportación definida por el sistema de cuentas nocionales. Edad de jubilación a los 67 años con posibilidad de jubilación anticipada a los 62 años con más de 41 años cotizados. Tiene una especie de mochila austriaca a la que se destina el 6,91% del salario del trabajador, reembolsable al acabar una relación laboral o para traspasarlo a un fondo de pensiones privado. Noruega: edad de jubilación a los 67 años, con posibilidad de cobrar pensión desde los 62. Su sistema de pensiones se sustenta en tres pilares: pensiones públicas, capitalización y pensiones privadas, respaldado por el Fondo Global de Pensiones del Gobierno (GPFG).

edad de jubilación a los 67 años, con posibilidad de cobrar pensión desde los 62. Su sistema de pensiones se sustenta en tres pilares: pensiones públicas, capitalización y pensiones privadas, respaldado por el Fondo Global de Pensiones del Gobierno (GPFG). Suecia: los suecos tienen un sistema de pensiones considerado uno de los más avanzados y sostenibles del mundo y también se apoya en tres grandes pilares: elementos contributivos, no contributivos y privados. Se destina el 16% del salario bruto del trabajador a cuentas nocionales y cuenta con un sistema de capitalización del 2,5% del salario. En 2026 la edad mínima para cobrar pensión es de 64 años.

los suecos tienen un sistema de pensiones considerado uno de los más avanzados y sostenibles del mundo y también se apoya en tres grandes pilares: elementos contributivos, no contributivos y privados. Se destina el 16% del salario bruto del trabajador a cuentas nocionales y cuenta con un sistema de capitalización del 2,5% del salario. En 2026 la edad mínima para cobrar pensión es de 64 años. Reino Unido: los británicos tienen un sistema mixto desde 2016 que está formado por tres pilares principales: la pensión estatal, las pensiones en el lugar de trabajo y las pensiones personales o privadas. Los trabajadores mayores de 22 años con ingresos superiores a 10.000 libras anuales son inscritos automáticamente en planes de empleo (teniendo la potestad de renunciar a ello, pero prácticamente nadie lo hace). La edad mínima de jubilación es de 66 años, pero se incrementará gradualmente hasta los 68 años.

Cómo se califica al sistema de pensiones de España vs Europa

Nuestro sistema de pensiones tiene actualmente una calificación C+ en el prestigioso Mercer CFA Institute Global Pension Index. Esto quiere decir que es “un sistema que tiene algunas buenas características, pero también tiene riesgos y/o deficiencias importantes que deben abordarse; sin estas mejoras, su eficacia y/o sostenibilidad a largo plazo pueden ser cuestionadas”.

PUEDE INTERESARTE Las recetas que aplican en Francia, Alemania o Inglaterra para luchar contra el paro sénior

Para que nos hagamos una idea, estas han sido las notas de los países en Europa que han sido evaluado en la última edición, la de 2025. Todos ellos han aumentado su valoración a excepción de Irlanda.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Uppers para enterarte de todo! Newsletter de Uppers ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias