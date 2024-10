El Gobierno da un paso más contra los pisos turísticos ilegales: no podrán anunciarse en plataformas

El Gobierno ha tomado nota después de las masivas protestas por el derecho a la vivienda . Los propietarios de pisos turísticos no podrán anunciarlos en plataformas si no están registrados. La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha informado del sistema de registro para alquileres de corta duración, así como de la aprobación de 200 millones de euros para una nueva entrega del Bono Alquiler Joven.

Si hay dudas se dará un plazo de 15 días a estos alquileres para subsanar la información requerida y de no ser así se suspenderá su registro y no se podrán comercializar.

Todas aquellas viviendas turísticas que no tengan este número verificado por los registradores, no van poder operar y dejarán de estar en el mercado y todo contrato de alquiler de temporada que no tenga una causalidad justificada, será un fraude y no podrá ofrecerse en las plataformas en internet.