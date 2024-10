Los Sindicatos de Inquilinas no se reunirán con Pedro Sánchez y anuncian más movilizaciones en noviembre

Los sindicatos de inquilinas no asistirán a La Moncloa a reunirse este martes con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya que se ha invitado también a la patronal inmobiliaria, han anunciado nuevas movilizaciones en noviembre tras la gran movilización que hubo en Madrid . Asimismo, han insistido en reclamar la dimisión de la ministra de Vivienda.

"No haremos ninguna foto con la patronal inmobiliaria porque no podemos esperar ninguna solución de los culpables del problema". "No se invita a los rentistas a discutir la política de vivienda", han subrayado en un comunicado horas antes de la reunión de Sánchez con organizaciones sociales y representantes del sector de la vivienda.