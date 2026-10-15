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Economía

Aplazado desahucio de una madre con dos hijos, uno de ellos menor, en busca de un acuerdo

Aplazan hasta el viernes el desahucio en Burgos
Aplazan hasta el viernes el desahucio en Burgos. EFE
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El desahucio previsto para mañana de una madre con dos hijos, uno de ellos menor, del piso el piso donde residen, una vivienda social que tienen subarrendada desde 2002 en la calle Concepción de la capital burgalesa, se ha aplazado una vez más ya que se ha abierto una vía de negociación para intentar un acuerdo.

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A la espera de un acuerdo

Ayer, la comisión judicial decidido aplazar hasta este viernes ese desahucio después de que un grupo de unas cincuenta personas se concentrara en el portal de la vivienda para paralizarlo.

Fuentes del Sindicato de Vivienda de Burgos han confirmado este jueves a EFE que de nuevo se ha aplazado el desahucio a la espera de ver cómo se desarrolla la negociación.

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Se trata de una familia que tiene subarrendado el inmueble, que es una vivienda social, y ahora se abre la vía de que la entidad propietaria del inmueble formalice un contrato con la familia afectada.

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