Europa Press Redacción Euskadi 14 OCT 2026 - 17:38h.

El Gobierno municipal (PSE-PNV) "ha rechazado ofrecer una solución habitacional a la familia", que lleva un año buscando una vivienda de alquiler

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El Sindicato Socialista de Vivienda ha denunciado que una familia de ocho personas, con seis menores a cargo, afronta un desahucio "inminente" en el barrio de Sansomendi de Vitoria y permanece sin alternativa habitacional.

Este colectivo ha afirmado, a través de un comunicado, que el Gobierno municipal (PSE-PNV) "ha rechazado ofrecer una solución habitacional a la familia", que lleva un año buscando una vivienda de alquiler sin éxito.

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Familia de ocho personas, dos adultos y seis menores de edad

Ante esta situación, el Sindicato Socialista de Vivienda ha llamado a la ciudadanía a organizarse para paralizar el desahucio, previsto para el 23 de octubre.

En la vivienda pendiente de desalojo reside una familia de ocho personas, dos adultos y seis menores de edad. El colectivo antidesahucios ha explicado que tras años residiendo en la misma vivienda, la finalización del contrato de alquiler amenaza con dejar a toda la familia en la calle.

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Este colectivo ha recordado que desde el comienzo de octubre, dos familias con menores han sido desahuciadas en la ciudad. Además, este mismo sábado, otra mujer con menores a su cargo fue desahuciada "de manera violenta", según ha informado el Sindicato Socialista de Vivienda.

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Esta plataforma ha denunciado que se nieguen "sistemáticamente" alternativas habitacionales y que "se expulse de viviendas municipales a familias vulnerables", mientras permanecen vacías viviendas de propiedad municipal "e incluso se venden inmuebles públicos a propietarios privados".

El sindicato también ha criticado el intento del PSOE de "presentarse como solución a la crisis de la vivienda" mediante unos decretos que, desde su perspectiva, "van contra los intereses de la clase trabajadora financiando directamente la especulación".