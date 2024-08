Lo más habitual es hacer los cambios de centro escolar coincidiendo con el principio de curso . No solo resulta más sencillo, también es un cambio que el niño o niña entiende mejor y al que será más sencillo que se adapte, comenzando las clases a la vez que todos sus compañeros y no teniendo que adaptarse a las nuevas dinámicas una vez que ya llevan tiempo formadas.

Sin embargo, esto no es algo que siempre podamos controlar, en ocasiones no nos queda más remedio que cambiarle de colegio y lo cierto es que esto no siempre es posible, aunque hay algunos casos en los que sí se acepta ese cambio de centro a mitad de curso. Si no se trata de uno de esos supuestos, no quedará más remedio que esperar a que finalice el curso en el centro actual y esperar a septiembre para que comience el nuevo curso con todos.