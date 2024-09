El duro discurso del rector de la Universidad Complutense de Madrid: lamenta el "ring político"

Tras destacar que la UCM alcanzó el puesto 164 en el último 'ranking' QS, siendo la universidad española más destacada en dicha clasificación, Goyache ha lamentado que "esta vigorosa realidad choca dramáticamente con el opresivo clima de indiferencia y de desprecio que rodea la educación superior en nuestro país". Asimismo, el rector ha defendido que la Complutense "no es una institución sometida a intereses ajenos, no es sectaria, no es partidista; no es, en definitiva, lo que muchos por intereses espurios desearían que fuera".