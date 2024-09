El momento más tenso del juez Peinado por las muecas de los letrados durante el interrogatorio a Joaquín Goyache, rector de la Complutense

Los interrogatorios del juez Juan Carlos Peinado durante la instrucción del caso Begoña Gómez no dejan de asombrar por el tono bronco con el que dirige las periciales. Hoy hemos tenido acceso al interrogatorio al rector de la Universidad Complutense , Joaquín Goyache , en el que el instructor se dirige a la bancada de los letrados para recriminar a uno de ellos sus gestos de "sarcasmo" e "hilaridad" mientras el interrogado respondía a las preguntas de la acusación particular.

Juez Peinado : Ha sido usted citado en calidad e investigado en el procedimiento que se sigue en este juzgado con el número de diligencias previas en el 146-2024 por un presunto delito de tráfico de influencias y un presunto delito de corrupción en el sector privado, de negocios en el sector privado. He de informarle en primer lugar que la condición de investigado por la que usted comparece en el día de hoy es como posible partícipe en el delito de tráfico de influencias y también tengo que informarle que ha podido ser partícipe en un delito de prevaricación administrativa . Todo ello derivado tanto de las manifestaciones que usted prestó en su día como de las que prestaron los vicerrectores de la Universidad Complutense de Madrid, don José María Coello de Portugal y don Juan Carlos Doadrio Villarejo.

Goyache : No hace falta, señoría.

Juez:: Bien, en ese caso lo primero que le pregunto es si va a querer prestar declaración o prefiere acogerse a su derecho a no declarar o va a contestar a determinadas preguntas en función de quien se las formule.

A lo largo de los casi cincuenta minutos que dura la testifical, la Fiscalía rechazó formular preguntas al rector de la Universidad Complutense, pasando el turno a la letrada que representa la acusación particular.

Acusación particular: Señor Goyache, ya ha dicho que la iniciativa de la reunión en Moncloa fue de doña Begoña. ¿Usted cómo fue a Moncloa?

G: No, señora.

L: Cuando usted llega, y más allá, que lógicamente supongo que ni a lo dicho que no se acuerda la dependencia exacta, de los tres o cuatro temas que creo que ha narrado a preguntas, no sé si de su señoría o de mi compañera, ¿el tema principal en esa conversación fue la creación de la cátedra o fueron otros ?

L: Ya lo ha dicho, no sé si me lo ha declarado impertinente. Su señoría, por ejemplo, le pregunto, ¿hablaron de los títulos propios?

G: Al final del todo, Begoña Gómez me transmite el interés de unas instituciones que no recuerdo el nombre que entiendo serían Reale Seguros y la Fundación la Caixa, pero no lo recuerdo en crear una cátedra extraordinaria.