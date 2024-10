Actividades extraescolares: ¿Afectan al rendimiento académico?

Las actividades extraescolares son una estupenda manera de llenar las tardes de los más pequeños, pero también de ayudarles a conocer gente nueva y descubrir nuevas inquietudes . Eso sí, no conviene emplearlas como manera de cubrir la jornada laboral de los padres, pues es importante que las actividades escogidas sean interesantes para ellos y no solo que nos cuadren en horarios. Gracias a eso pueden ayudar a mejorar el rendimiento académico de los niños.

Llenar el tiempo del pequeño con actividades que no le motivan, que le disgustan o que no le aportan nada solo para que tenga algo que hacer, no es demasiado efectivo. Sin embargo, si se hace de la manera adecuada, se pueden mejorar sus resultados escolares, conseguir una mayor predisposición al aprendizaje, mejorar sus expectativas formativas y también sus habilidades sociales.