La lucha de los terapeutas ocupacionales por estar en los colegios: "Somos esenciales en la integración"

El colegio, de carácter concertado, cuenta con 45 alumnos de entre 3 y 22 años para los que se despliega un equipo de 42 profesionales. Los padres se muestran preocupados cuando alcanzan esta edad porque muchos de los centros de día, a los que acuden en su vida adulta, no disponen de recursos asistenciales tan punteros. Las aulas tienen espacios muy diáfanos en los que no hay pupitres y sillas . Este material solo se introduce en la clase si algún alumno lo requiere.

Lamenta que su profesión sea todavía bastante desconocida : “A nivel de geriatría está muy extendida, pero somos muy pocos los terapeutas ocupacionales que estamos en los colegios”. Reivindica también la necesidad de que los centros educativos ordinarios cuenten con los profesionales de su sector. “ Contribuimos a una sociedad más inclusiva con más oportunidades para todos”, afirma. Por ello, reclama más plazas públicas: “La inteligencia artificial no sustituye nuestra labor, que requiere de mucha humanidad”.

Sola no trabaja en base a un diagnóstico o a una edad determinada, estudia cómo los menores se relacionan con el entorno, de acuerdo con su desarrollo y su nivel funcional. Les ayuda a encontrar la forma de manejar las situaciones diarias según sus posibilidades. “Hay muchas veces que no se puede conseguir una autonomía total, pero sí parcial. Por ejemplo, si un niño está aprendiendo a quitarse la chaqueta y solo logra sacar la manga del brazo, se le ayuda a que esa parte de la actividad sea totalmente autónoma, en el resto del proceso será apoyado”, relata.

En este colegio no hay un boletín de notas al final del trimestre, los docentes registran el seguimiento de los avances del alumnado o el mantenimiento de los objetivos. “Algunos evolucionan y otros no pueden hacerlo, pero se trabaja con ellos para que no pierdan sus capacidades”, aclara Fernández. Sí reconoce que, a veces, hay involuciones porque muchos niños pasan largas estancias hospitalizados o en casa, pero con problemas de salud. Al final de curso las familias reciben un informe con una valoración descriptiva.