Muchos expertos coinciden en que, más allá de los prejuicios que podamos tener, la Navidad puede ser una buena oportunidad para conectar con los adolescentes, aunque eso no implique que no se puedan generar tensiones. “Para aprovechar este tiempo, yo trataría de encontrar un equilibrio entre respetar su necesidad de independencia y fomentar momentos en familia. Se podría, por ejemplo, planificar juntos las actividades navideñas , como decorar la casa, preparar comidas especiales o incluso elegir las películas o juegos en familia, involucrándolos para que se sientan parte activa”. Quien habla es Diana Al Azem, profesora , escritora y fundadora de la plataforma Adolescencia Positiva y autora del libro ‘¡Quiero entenderte! Claves para comprender y manejar (de forma positiva) el nuevo paradigma de la adolescencia’ (Plataforma Editorial).

Le apoya en este sentido la profesora Diana Al Azem, quien explica a la web de Informativos Telecinco que no hay que regalar móviles por Navidad. “El móvil debe ser considerado como una herramienta de uso práctico, como lo puede ser un libro escolar, un abrigo o un lapicero, no se regala. Se adquiere porque hay una necesidad lógica de uso. Ya conocemos los problemas de adicción que está generando el teléfono móvil en los más jóvenes. Así que lo primero es tener en cuenta su edad madurativa antes de comprarlo, y lo segundo es no regalarlo, sino prestarlo”. En este sentido, ella propone que cuando prestas algo a otra persona lo haces con unas condiciones, que al no cumplirse, puede, entonces, retirarle ese préstamo. “No obstante, lo más importante no es regalar o prestar un móvil, sino enseñarles a gestionarlo de forma consciente, equilibrada y segura”, añade.