Si ya la crianza presenta numerosos retos y dificultades, lo es más cuando se trata de niños con altas capacidades . Esto se debe, sobre todo, al desconocimiento y a la falta de información y mitos que suelen circular en torno a este tema. ¿Cómo deberíamos interactuar los adultos con niños de altas capacidades? ¿Qué necesidades tienen en casa y en la escuela? ¿Cómo se gestionan mejor sus emociones? Desde una perspectiva humanista, se ha escrito un nuevo libro al respecto , lo escriben tres adultos que están directamente relacionados con las altas capacidades, no solo porque las han vivido en sus carnes sino también porque tienen hijos con ellas .

“Creo que muchas familias se sentirán acompañadas si leen que la crianza de hijos con altas capacidades es intensa desde que nacen. Muchas familias sabemos que nuestros hijos son diferentes, ya sea por su alta demanda desde bebés, la complejidad en la que perciben la vida, su alta sensibilidad, la necesidad constante de búsqueda de respuestas junto con un desarrollo precoz respecto de otros niños en el juego ó en el lenguaje.., todo ello hace que como familias estemos en un continuo aprendizaje. Lo prioritario como familia es tratar de que sus necesidades educativas estén lo más cubiertas posible, entendiendo que todavía el sistema educativo no tiene la capacidad de adaptarse a los alumnos neurodivergentes , y a su vez buscar un equilibrio en el desarrollo de su competencias socioemocionales que para mí son igual o más importantes que las educativas”, expresa a la web de Informativos Telecinco, Beatriz Belinchón, mamá de una niña con altas capacidades y autora de la guía mencionada anteriormente.

Como madre pasé de no saber lo que eran las altas capacidades a hacerme experta universitaria especializada en AACC y desarrollo del talento

En su caso, tal y como explica, tuvieron la suerte de que fue el centro escolar quien pudo observar ya en la etapa de infantil, aproximadamente con 3 años, que había indicios que le hacían pensar tanto a la tutora como al equipo de orientación, que podría tener altas capacidades intelectuales, y ahí comenzó su primera evaluación que lo confirmó. Ella ha compartido, tanto en su blog como en sus redes sociales, todo este aprendizaje continuo, que supone un desafío en cada nueva etapa. “Como madre pasé de no saber lo que eran las altas capacidades a hacerme experta universitaria especializada en AACC y desarrollo del talento, finalizando el Grado de Psicología… En definitiva, aprendimos a leer sus necesidades de una forma prioritaria”.

También existen numerosos mitos sobre las altas capacidades, algunos hacen mucho más daño que otros. Sobre todo los que vinculan las altas capacidades con un alto rendimiento académico. En este sentido, son frecuentes frases como “yo creo que no tiene altas capacidades”, pero, nada más lejos de la realidad, no corresponden lo que son las altas capacidades, y, por eso, en España solo se identifican un 0,5% de alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo (ACNEAE). Si no se adapta el nivel de aprendizaje a su profundidad/velocidad (optimal match) desde la infancia, es muy posible que el alumno muestre aburrimiento o desmotivación.