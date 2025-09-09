La comprensión lectora sigue siendo la asignatura pendiente de los españoles según revelan las encuestas: la diferencia con la UE

Héctor Ruiz, investigador en psicología cognitiva: "Buena parte del fracaso escolar es por la lectura"

Compartir







Nuestro país sigue estando por encima de la media del número de jóvenes con titulaciones superiores. Sin embargo, según el último informe de la OCDE, uno de cada tres adultos españoles no tiene comprensión lectora. Desde Informativos Telecinco hemos querido comprobarlo a través de las encuestas que Lorelei Esteban ha hecho por la calle

Según la OCDE, los españoles suspendemos en comprensión lectora. Vamos a comprobarlo en la calle. Las personas que preguntamos en la calle leían un texto que decía: "España se sitúa a la cabeza de los países de la OCDE, en el porcentaje de jóvenes de 25 y 34 años con título de educación superior". ¿Eso es bueno o es malo?, preguntaba la reportera.

Las respuestas de los encuestados

"No sabía decirte", "No lo he entendido mucho", "¿No puedo mirar otra?", han sido algunas de las respuestas que han ofrecido los encuestados. No entendieron el texto con rapidez. Según este estudio, uno de cada tres adultos tiene nivel bajo de comprensión lectora, pudiendo entender únicamente textos que sean cortos o que no sean muy complejos. Seguimos probando con este.

La comprensión lectora sigue siendo una asignatura pendiente para los españoles, comprender textos y, a ser posible, complejos, es algo que todavía no hacemos bien la mayoría de veces. El puesto que obtenemos en este ranking de la Unión Europea no es muy favorable.