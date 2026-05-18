Maitena Berrueco 18 MAY 2026 - 05:30h.

Si se detecta copia o fraude, se declarará el ejercicio como suspenso con la calificación numérica de 0,0

No se permite el uso de objetos dotados con conexión a Internet y a la Inteligencia Artificial

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Vitoria-GasteizDe toda la vida, ha habido alumnos que se las han ingeniado, a veces con sistemas de los más ocurrentes, para copiar durante los exámenes, con mayor o menor fortuna en el resultado final. Las ‘chuletas’ han ido evolucionando y con el paso del tiempo han pasado de auténticas manualidades, como grabar el plástico de los bolígrafos o meter papeles minúsculos en gomas de borrar partidas por la mitad, a soluciones mucho más tecnológicas que suponen un auténtico desafío para los examinadores y los encargados de vigilar que las pruebas de acceso a la universidad se realicen sin infringir las normas.

En Euskadi, quedan unos días para que den comienzo los exámenes de la Selectividad, los días 2, 3 y 4 de junio, y la universidad pública vasca, la EHU, ha anunciado que si se pilla a algún alumno copiando o cometiendo fraude, durante la realización de la prueba de acceso, “el tribunal solicitará al estudiante la entrega del ejercicio, y calificará el mismo como suspenso con la calificación numérica de 0,0".Echar un rápido vistazo de soslayo al examen de un compañero, sacar un libro por debajo de la mesa, o una ojeada a los apuntes implicarán este castigo pero también las nuevas maneras de copiar durante los exámenes.

La EHU ha hecho públicas sus instrucciones concretas para evitar que la IA entre, de extranjis, en las aulas mientras los estudiantes de examinan y para ello, está dispuesta a hacer uno de herramientas que permitan la identificación y localización rápida de dispositivos ocultos como micrófonos o cámaras.

Dispositivos prohibidos

La lista de dispositivos electrónicos prohibidos es larga e incluye desde pinganillos, cámaras, grabadoras, smartwatch, móviles o auriculares. Algunos de ellos, tan pequeños e imperceptibles, que a simple vista pasan desapercibidos. Por eso, y para evitar que alguno se siente tentado a copiar con la IA, Euskadi advierte de que “la organización de la prueba PAU en todo momento puede hacer uso de detectores de frecuencias que fácilmente localizan dichos dispositivos no autorizados”.

En este sentido, recuerdan que “no está permitida la conexión a Internet” y que, por lo tanto, “no se permite el uso de objetos dotados con conexión a Internet y a la Inteligencia Artificial”. Así, los alumnos serán informados al acceder al aula del lugar en el que deberán depositar los objetos no autorizados durante la prueba. Nada de móviles ni tampoco relojes inteligentes sobre la mesa del examen, aunque sí se podrán tener los relojes de toda la vida y una botella de agua, transparente y sin etiquetas.

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Mención a parte merece la suplantación de identidad y/o falsificación de documentos de identificación. En estos supuestos, la universidad alerta de que si el Tribunal sospecha se permitirá al estudiante cautelarmente hacer el examen y se avisará de inmediato a la Ertzaintza. Si, finalmente, se constata que hay un posible delito, “no podrá presentarse al resto de exámenes de la convocatoria de la PAU y obtendrá la calificación de suspenso con la calificación numérica de 0,0 en todas las asignaturas de las que se hubiera examinado”.