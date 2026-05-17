Última hora de las elecciones en Andalucía 2026, en directo: abren los colegios electorales
Más de 6,8 millones de andaluces podrán votar en las elecciones autonómicas, un 2,5% más que en 2022
Carlos Franganillo y María Casado, al frente del especial de 'Informativos Telecinco 21:00h' sobre las elecciones andaluzas
Más de 6,8 millones de andaluces podrán ejercer el derecho al voto este domingo 17 de mayo en las elecciones al Parlamento de Andalucía, cifra que supone un incremento del 2,5% en comparación con el censo electoral de los comicios celebrados en junio de 2022, según datos oficiales de la Oficina del Censo Electoral.
Son 6.812.902 los andaluces con derecho a voto en estas elecciones autonómicas, 171.046 más que los 6.641.856 que estaban convocados hace cuatro años. De esos 6,8 millones de electores andaluces, 302.070 son residentes en el extranjero, convocados a las urnas para elegir a los 109 diputados que conformarán el Parlamento de Andalucía de la XIII Legislatura, para lo que concurren candidaturas de 25 partidos y tres coaliciones.
¿Dónde votan los candidatos a las elecciones de la Junta de Andalucía?
El candidato del PP-A a la reelección al frente de la Junta, Juanma Moreno, ejercerá su derecho al voto en el colegio Sagrado Corazón de Jesús de Málaga a las 10,30 horas. El actual presidente del ejecutivo andaluz es el cabeza de lista por la provincia malagueña. Por su parte, la candidata del PSOE-A, María Jesús Montero, votará en Sevilla capital, concretamente en el Colegio de Escuelas Profesionales Sagrada Familia Nuestra Señora de los Reyes, cerca del barrio de la Macarena, a las 11,00 horas.
Sevilla también es el lugar en el que el candidato de Por Andalucía, Antonio Maíllo, ejercerá su derecho al voto. El cabeza de lista de la coalición votará en el Colegio Salesiano Santísima Trinidad en la calle María Auxiliadora entorno a las 10,00 horas. Por otro lado, los candidatos de Vox y Adelante Andalucía votarán en la provincia de Cádiz, donde son cabeza de lista provinciales. Manuel Gavira ejercerá su derecho en el colegio San Vicente de Paúl de la capital gaditana a las 11,30 horas. Asimismo, José Ignacio García votará en la Sala Paul de Jerez de la Frontera a las 10,30 horas. El candidato de Adelante Andalucía estará acompañado por su madre a la hora de votar.
Los 31.209 miembros de mesas cobrarán 70 euros de dieta, cinco más que en las últimas elecciones autonómicas
Los 31.209 miembros de las 10.403 mesas electorales que se constituirán este domingo 17 de mayo en toda Andalucía para los comicios autonómicos percibirán una dieta de 70 euros, cinco euros más que en las anteriores elecciones celebradas el 19 de junio de 2022.
Así lo establece un decreto de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias que regula las compensaciones económicas a percibir por las personas integrantes de las Juntas Electorales, personal a su servicio y otro personal colaborador con motivo de las elecciones del 17M.
Cada mesa electoral está compuesta por tres personas, una que ostenta la Presidencia y otras dos que ejercen las Vocalías, elegidas por sorteo entre las personas mayores de edad censadas en una sección electoral, que sean menores de 65 años y que sepan leer y escribir.
La Junta cifra en 14,4 millones de euros el coste de organización de las elecciones en Andalucía
La Junta de Andalucía cifra en 14,4 millones de euros el coste de organización de las elecciones autonómicas de este domingo 17 de mayo, de los que 1,2 millones de euros corresponden al gasto en impresos y documentación electoral.
Para la celebración de estas elecciones se han impreso más de 686 millones de papeletas correspondientes a 125 candidaturas y cerca de siete millones de sobres, según los datos facilitados por el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, durante la presentación del dispositivo electoral para los comicios del 17M.
Entre las novedades para este nuevo proceso electoral figura una aplicación web y móvil renovada que permitirá consultar los resultados en tiempo real y conocer el último diputado asignado, facilitando la comprensión de la configuración parlamentaria.
Sevilla, a la cabeza de electores andaluces
La provincia de Sevilla es la que cuenta con mayor número de electores, en concreto, 1.598.185 (1.555.616 residentes en la región y 42.569 en el extranjero), seguida de Málaga, con 1.284.154 (1.213.376 y 70.778, respectivamente) y de Cádiz con 1.038.175 (1.003.938 y 34.237).
Por debajo del millón de electores se sitúan Granada, con 786.056 (726.519 y 59.537); Córdoba, con 647.577 (627.115 y 20.462); Jaén, con 515.380 (500.799 y 14.581); Almería, con 535.473 (484.640 y 50.833), y Huelva, con un total de 407.902 (398.829 residentes en Andalucía y 9.073 en el extranjero).
Respecto a los andaluces residentes en el extranjero con derecho a voto, Málaga lidera el ranking regional con un total de 70.778, seguida de Granada, con 59.537; Almería, con 50.833; Sevilla, con 42.569; Cádiz, con 34.237; Córdoba, con 20.462; Jaén, con 14.581, y Huelva, con 9.073. Las mayores colonias de electores andaluces en el exterior se concentran en Argentina (68.782), Francia (41.519) y Alemania (32.858).
Los andaluces que podrán votar este domingo en las elecciones autonómicas
Del total de electores llamados este domingo a las urnas en Andalucía 368.858 podrán ejercer el derecho al voto por primera vez en unos comicios autonómicos por haber cumplido 18 años desde la anterior votación, que tuvo lugar el 19 de junio de 2022, cuando también se celebraron en solitario.
Siete de las ocho provincias andaluzas ganan electores respecto al 19 de junio de 2022 --Almería (23.410), Cádiz (24.654), Córdoba (1.827), Granada (25.323), Jaén (6.223), Málaga (57.499) y Sevilla (39.422)--, y sólo Huelva reduce su población convocada este domingo a las urnas con 6.096 electores menos.