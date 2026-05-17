La mujer de 55 años es considerada la mayor estafadora de España tras acumular hasta siete millones de euros y cientos de denuncias

La Fiscalía le pide ahora nueve años de cárcel por las estafas de los viajes y entradas del Mundial de Motociclismo

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Anna María Vicente Oset, más conocida como 'Anita la Fantástica', se ha dado a la fuga tras no acudir a una cita que tenía en los juzgados de la Audiencia Provincial de Madrid por un caso de estafa. Según informa 'El País', el fraude ascendía a 730.000 euros en paquetes de viajes para ver carrera de MotoGP que vendió a través de su agencia pero que nunca se realizaron.

La mujer de 55 años es considerada "la mayor estafadora de España" tras acumular hasta siete millones de euros y cientos de denuncias por todo el país. Ahora, es la cuarta vez que Anita no acude a este requerimiento y el juez ha decidido emitir una orden de busca y captura contra ella.

La Fiscalía le pide ahora nueve años de cárcel por las estafas de los viajes y entradas del Mundial de Motociclismo, con dos sociedades y cuatro particulares personados como perjudicados.

Llegó a hacer un simpa en su boda con 100 invitados

Se fotografiaba con famosos, influencers y mostraba su gran vida en redes sociales. Un señuelo para engañar a sus víctimas y estafarlas. Durante la última década, debido a todas las sentencias condenatorias que tenía, empezó a realizar los engaños con su pareja. Se iban sin pagar de hoteles y restaurantes de lujo e incluso hizo un simpa el día de su boda con 100 invitados.

Anita ha dado la cara en más de una ocasión en los medios de comunicación, donde afirmaba que todo se trataba de una conspiración. Su táctica siempre ha sido la de embaucar a la gente tras invitarlas a sitios espectaculares. Y las redes sociales han sido su mejor herramienta para crear esa imagen de ella.

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La Fiscalía le pide nueve años de cárcel

La única ocasión en la que ha sido detenida y ha tenido que cumplir unos meses en prisión, Anita publicó en sus redes sociales que estaba en Houston curándose de un cáncer. Ahora, los afectados por sus estafas se han reunido en un grupo de Facebook llamado Afectados/as estafa Aupa Travell para advertir del peligro de sus fraudes.

El juicio de la Audiencia Provincial de Madrid quedó el pasado miércoles visto para sentencia. El fiscal recoge en su escrito hasta tres sentencias condenatorias firmes previas contra los acusados en distintos puntos de España y pide nueve años de cárcel para los dos y una indemnización a los afectados con 730.536 euros, además de que la empresa Aupa Travel S. L. sea condenada a pagar una multa de casi tres millones de euros.