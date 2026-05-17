La baronesa Thyssen se encuentra en su residencia de Sant Feliu de Guíxols tras sufrir días atrás una grave neumonía

Preocupación por la salud de Tita Cervera tras su traslado en helicóptero a un hospital: los detalles de su ingreso y la unión de sus hijos

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Crece la preocupación por el estado de salud de Tita Cervera. La baronesa Thyssen, de 83 años, se encuentra su residencia de Sant Feliu de Guíxols, en la Costa Brava, tras sufrir días atrás una grave neumonía, según informa 'La Razón'. Su entorno familiar y social más cercano se ha acercado para verla.

La baronesa tuvo que ser trasladada de urgencia hace un par de semanas hasta Barcelona para ser atendida en la clínica Teknon. Allí estuvo ingresada unos días y recibió el ata hospitalaria, aunque siguió con una estricta vigilancia médica por las secuelas respiratorias que le dejó la neumonía.

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Un gran hermetismo con su estado de salud

Tita Cervera está siendo atendida en su residencia de Mas Mañanas rodeada de un amplio dispositivo sanitario. La vivienda habría sido parcialmente adaptada para su recuperación tras incluir una habitación medicalizada para controlar su evolución. Fotógrafos y reporteros llevan días pendientes de cualquier movimiento en la vivienda mientras los más allegados se acercan a la residencia para verla.

En el programa 'Fiesta', y adelantaron que se encuentra acompañada de sus hijos Borja, Carmen y Sabina, además de sus seis nietos. Así, ya no habla por teléfono con nadie y solo responde por Whatsapp. Según Eugenia Yagüe, un médico va cada pocos días por allí de forma discreta para no alarmar.

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Desde que regresó a casa, Tita Cervera permanece en un aislamiento casi total y las visitas las tiene muy restringidas: solo acceden familiares directos y personal sanitario. Amigos cercanos han querido mandar un mensaje de tranquilidad aunque han reconocido que la situación "es para estar preocupados".