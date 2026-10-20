Más de medio centenar de profesores han partido desde la Plaza del Dos de Mayo

Los profesores cortan la A-3 y el ramal de salida a la M-30 en plena hora punta en el cuarto día de huelga educativa en Madrid

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MadridDecenas de docentes con camisetas y pañuelos de color verde han tomado este martes las calles de Madrid en una bicicletada reivindicativa por la educación pública enmarcada en la quinta jornada de huelga indefinida de la enseñanza pública no universitaria de la región.

Más de medio centenar de profesores, a bordo de bicicletas particulares o del servicio público BiciMAD, han partido sobre las 11:40 horas desde la Plaza del Dos de Mayo en el distrito Centro, coreando 'Educación pública de calidad' acompañados por el sonido de silbatos.

La acción, promovida por la plataforma Menos Lectivas, incluye recorridos por distintos centros de la Comunidad de Madrid para visibilizar el malestar del colectivo docente mediante movilizaciones pacíficas frente a las descalificaciones vertidas desde el Gobierno regional.

"Es muy triste y descorazonador", dicen sobre las cargas policiales

La profesora de Arte Virginia Muñoz ha rechazado que se tilde la protesta de violenta: "Son acciones pacíficas que estamos llevando a cabo porque básicamente estamos hartas. Esto lo estamos haciendo por el alumnado".

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Muñoz ha criticado además la falta de diálogo por parte de la Consejería de Educación y ha lamentado la intervención policial registrada en la jornada de este lunes.

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"Es muy triste y descorazonador ver a las fuerzas de seguridad cargar contra compañeros que son profesores y que están aquí por la educación pública, que es lo único que asegura la igualdad de oportunidades real", ha añadido la docente.

Por su parte, la profesora de Filosofía Cristina Gozalo ha lamentado la saturación que sufren las aulas madrileñas y ha reclamado una reducción urgente de las ratios (el número de alumnos por aula).

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"Tengo cuatro grupos de primero de Bachillerato con 35 alumnos cada uno. Es imposible atenderles con calidad e individualidad", ha afirmado la docente.

"Si piensa que somos violentos dista mucho de la realidad", aseguran

Gonzalo ha respondido asimismo a las acusaciones vertidas de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, tras las protestas de este lunes. "Si piensa que somos violentos dista mucho de la realidad; somos profesores de distintas disciplinas y lo que queremos es que el alumnado tenga una buena educación y que sean personas críticas", ha concluido.

Las principales reclamaciones de la huelga en la educación no universitaria son la reducción de horas lectivas a 17 en Secundaria, Formación Profesional y Régimen Especial y a 22 en Infantil y Primaria, la bajada de ratios, el refuerzo de la atención a la diversidad, una subida salarial de 600 euros mensuales, la reducción de la burocracia y la mejora de las instalaciones de los centros educativos, incluyendo medidas de climatización.

Entre los sindicatos convocantes figuran CCOO, UGT, CGT, STEM, CNT, Solidaridad Obrera, además de colectivos como Menos Lectivas, Queremos FP y Educación Especial Digna.