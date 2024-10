En Galicia , los cielos estarán cubiertos, aunque por la tarde disminuirán a poco nubosos en gran parte de la mitad oriental, se esperan nieblas matinales que podrían ser persistente en la mitad oeste de la costa y no se descartan lluvias débiles dispersas en el interior, principalmente en la mitad occidental.

Las temperaturas mínimas no cambiarán o irán en ligero descenso, que será más acusado en el sureste, mientras que las máximas no cambiarán. El viento será flojo y variable con predominio del oeste en el interior en las horas centrales y del sur en todo el territorio al final del día.

Las temperaturas mínimas irán en descenso, mientras que las máximas no cambiarán o irán en ligero ascenso. El viento será flojo y variable en el interior, mientras que en el litoral pasará de y flojo a moderado y será del este y sureste.

En Cantabria , los cielos estarán poco nubosos y abundantes nieblas de madrugada en el interior y en el sur. Las temperaturas mínimas no cambiarán o irán en descenso ligero y máximas se quedarán igual o subirán ligeramente. ascenso. El viento será flojo y variable en el interior, mientras que en el litoral pasará de flojo a moderado de este y sureste.

En el País Vasco se prevén cielos nubosos con abundantes brumas que se irán disipando por la mañana y quedará los cielos poco nubosos. Las temperaturas mínimas irán en un descenso que será ligero, mientras que las máximas no cambiará o irán en ligero aumento. El viento será flojo y variable.

En Castilla y León se esperan cielos con intervalos nubosos y con posibles chubascos dispersos, especialmente en el noroeste y en puntos del Sistema Central, con bancos de niebla matinales. Las temperaturas mínimas irán en descenso y las máximas no cambiarán o irán en ligero descenso. Los vientos serán flojos y variables.

En La Rioja se prevén cielos pocos nubosos con algún intervalo de bancos de niebla baja matinales. Las temperaturas mínimas irán en ligero descenso y las máximas no cambiarán o subirán ligeramente. Los vientos del noroeste serán flojos, aunque con algunas rachas fuertes en la parte baja de La Rioja.

En Extremadura , los cielos estarán poco nubosos con intervalos de nubes altas y algunos bancos de niebla matinales. Las temperaturas no cambiarán excepto las mínimas que podrán bajarán ligeramente. Los vientos vendrán del oeste al noroeste y serán flojos en general.

Las temperaturas mínimas irán en descenso excepto en la sierra, mientras que las máximas no cambiarán salvo en la sierra donde habrá ascensos. Los vientos serán flojos y variables.

En Castilla-La Mancha se prevén cielos con intervalos nubosos y con probabilidad de precipitaciones débiles y dispersas por la mañana en la mitad occidental. Las temperaturas mínimas bajarán, mientras que las máximas no cambiarán o subirán ligeramente. Los vientos serán flojos variables con predominio del oeste y noroeste en las horas centrales.

En la Comunidad Valenciana , los cielos tendrán intervalos nubosos en el sur aunque el resto predominarán los cielos poco nubosos. Las temperaturas mínimas sufrirán un descenso y las máximas no cambiarán.

En la Región de Murcia se prevén intervalos de cielos nubosos, con predominio de nubes medias y altas, y posibles precipitaciones débiles en el litoral. Las temperaturas irán en descenso, salvo las máximas que no cambiarán en el noroeste y Altiplano. Los vientos serán flojos y variables.

En Baleares se esperan intervalos nubosos con algún chubasco ocasional en el norte del archipiélago, aunque por la tarde en el sur predominará el cielo poco nuboso. Las temperaturas no cambiarán o irán en descenso, y las mínimas se alcanzarán al final del día. El viento será de componente norte y moderado, aunque disminuirá por la tarde a flojo variable.

Las temperaturas mínimas irán en descenso, mientras que las máximas no cambiarán, salvo que bajarán en el litoral mediterráneo. Los vientos serán flojos y variables, que tenderán a la componente oeste a partir del mediodía, y soplará viento de poniente moderado en el Estrecho.

Las temperaturas no cambiarán o irán en ligero descenso en las islas orientales e irán en ligero ascenso en las occidentales, en una jornada en que se podrán alcanzar los 34º C en medianías del sur y oeste de Gran Canaria y los 30º C en medianías orientadas al sur y oeste de las restantes islas montañosas, así como en medianías del norte de Tenerife.