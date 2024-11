Marta Peñate aclara su estado tras pasar por el hospital: "Me he quitado un peso de encima"

Marta Peñate atraviesa una etapa bastante complicada después de haber perdido el bebé que esperaba junto a Tony Spina . Hace poco, la influencer por fin se llevaba la gran alegría de quedarse embarazada después de mucho tiempo intentándolo. Aunque, lamentablemente, se trataba de un embarazo ectópico (fuera del útero), por lo que los médicos no encontraban el embrión que le habían implantado. Uno de los grandes sueños de Peñate siempre ha sido ser madre, a pesar de que las circunstancias hayan podido volverse en su contra.

Justo por eso, la joven está bastante apagada, tal y como ella misma confiesa a sus seguidores en redes sociales. Además, a eso se suma que ahora mismo atraviesa un bache en su salud por culpa de la hormona del embarazo, lo que la ha obligado a acudir al hospital. "Esto es de riesgo para mí. Corro riesgo yo, no tengo ganas de subir nada", explicaba a sus seguidores bastante afectada.

Después de anunciar que había pasado nuevamente por el hospital, parece que Peñate se ha llevado una buena noticia. Así lo ha compartido en sus stories, donde explica "que ya le ha bajado la beta". "Me he quitado un peso de encima", confiesa la influencer. Sobre todo, "porque no se sabe dónde se implantó el embrión".