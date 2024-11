Aviso por fuertes precipitaciones en puntos de Cataluña, Extremadura y Pirineo aragonés

En Asturias , predominarán los cielos nubosos, pero con apertura de claros por la tarde, y no se descartan algunas lluvias o chubascos débiles en zonas de interior, sobre todo en áreas de montaña, en una jornada con probables brumas y bancos de niebla en la Cordillera durante la madrugada y por la noche. Las temperaturas mínimas irán en ligero ascenso y las máximas cambiarán poco. El viento flojo de componente sur tenderá a variable al mediodía.

En el País Vasco , predominarán los cielos nubosos por la mañana, con posible formación de brumas y nieblas en la Rioja Alavesa, pero que a partir del mediodía se tenderá a cielos despejados con la apertura de amplios claros. Las temperaturas mínimas irán en descenso y las máximas no cambiarán. El viento de componente sur y sureste irá de flojo a moderado, aunque tenderá a variable a partir de la noche.

En Navarra, se esperan cielos nubosos por la mañana y será probable la formación de brumas y bancos de niebla, que serán más extensas en la Ribera, pero a partir del mediodía se abrirán amplios claros, con nubosidad de evolución en el Pirineo, donde no se descartan chubascos, en general débiles, al final del día, mientras que en la Ribera no se descartan precipitaciones débiles. Las temperaturas mínimas irán en ligero descenso, que será más significativo en la Cantabria del Ebro y en la Ribera, mientras que las máximas no cambiarán o irán en ligero ascenso. El viento será flojo y de sur y sureste pero tenderá a variable a partir de la tarde.