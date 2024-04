Las referencias de Pedro Sánchez a Begoña Gómez en su discurso institucional desde Moncloa

Cabe recordar que el presidente tomó esta decisión, que dice no “obedece a ningún cálculo político” y mostrando “un sentimiento que en política no suele ser admisible”, después de que un juzgado abriese diligencias previas contra Begoña Gómez para analizar si incurrió en delitos de tráfico de influencias y corrupción en el sector privado a raíz de una denuncia del sindicato Manos Limpias.

“He reconocido ante quienes buscan quebrarme, no por quien soy, sino por lo que represento que duele vivir esta situación que no deseo a nadie”, ha dicho el jefe del Ejecutivo en su discurso, tras anunciar que su “respuesta es clara” a si merece la pena continuar.

“Como saben el pasado miércoles escribí una carta dirigida a toda la ciudadanía. En ella, les planteaba si merecía la pena soportar el acoso que desde hace diez años sufre mi familia a cambio de presidir el Gobierno de España. Hoy, tras estos días de reflexión, tengo la respuesta clara. Si aceptamos todos como sociedad que la acción política permite el ataque indiscriminado a personas inocentes, entonces no merece la pena. Si consentimos que la contienda partidista justifique el ejercicio del odio, de la insidia y de la falsedad hacia terceras personas, entonces no merece la pena. Si permitimos que las mentiras más groseras sustituyan el debate respetuoso y racional basado en evidencias, entonces no merece la pena”, ha dicho.