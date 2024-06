Elecciones Europeas 2024: el PP gana, el PSOE resiste el plebiscito

Los únicos territorios donde no resultaron primera fuerza en 2019 fueron Cataluña, País Vasco y Melilla. La candidatura de Junts se llevó el 28,63% de los votos en el territorio catalán, y la coalición liderada por el PNV ganó en Euskadi.

Eso son los datos , pero el análisis político va más allá. En España el plebiscito contra Pedro Sánchez no ha sido tal y el PP gana, sí, sube cuatro puntos que no son pocos - mientras en las generales del 23J fue de solo 1,3 puntos- y 9 escaños pero no ha sido la victoria rotunda, holgada, que pronosticaban las encuestas y que el PP esperaba para consumar eso de Sánchez, váyase. Pero es una victoria.