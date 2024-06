Reacciones al pacto para renovar el CGPJ: la polémica no cesa

En los pasillos del Congreso, el portavoz de los republicanos catalanes, Gabriel Rufián, ha asegurado que el acuerdo no supone ningún avance sino que es "exactamente lo mismo que se ha hecho en los últimos cuarenta años" porque no refleja la pluralidad de la Cámara. Consagra, además, "la pulsión constante del PSOE y de Sánchez de caminar hacia una gran coalición", cambiando de socio, ha dicho Rufián al aclarar que no les han consultado sobre los nombres propuestos como vocales. Para Rufián esto no es un pacto de Estado como cree que lo venderá el Gobierno sino "una patada hacia adelante".