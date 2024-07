El abogado de Begoña Gómez dice que "está perfectamente, como las personas inocentes"

Por esa razón, su abogado ha solicitado no declarar sobre acusaciones que no le habían comunicado y el juez ha aplazado la cita hasta el viernes 19 de este mes a las 10 de la mañana.

Según el letrado, Begoña Gómez se encuentra perfectamente, "sin perjuicio de que esto no es agradable para nadie ". Si el juez hubiera aclarado cuáles son los hechos objeto de investigación, el abogado ha asegurado que la esposa del presidente del Gobierno hubiera declarado porque "tiene ganas".

Camacho ha indicado que el juez ha actuado " sorpresivamente y en contra de principios básicos del procedimiento penal " al informarles justo el día de la declaración de que había admitido una nueva querella, la de Hazte Oír, "que no se nos ha notificado y que se nos ha dado traslado en este momento".

Tras afirmar que su cliente no tenía ninguna duda de que quería colaborar con la administración de Justicia , Camacho ha recordado que la ley otorga a los acusados el derecho "básico" de "tener conocimiento de los hechos que son objeto de la investigación".

Camacho ha explicado que han tomado la decisión de no declarar este viernes "porque no cabe la posibilidad en un sistema avanzado que se notifique una querella y se pretenda que se preste declaración inmediatamente".

A su juicio, se están produciendo "cosas singulares, querellas que no son notificadas, notificaciones que llegan tarde". Probablemente tenga que ver con la carga del trabajo del juzgado", ha puntualizado antes de descartar que la decisión de no declarar haya sido una "argucia legal" porque el propio secretario del juzgado "ha reconocido que no se nos había notificado".