El abogado de Begoña Gómez cree que "en ningún caso" Sánchez debería acabar investigado

El abogado de Begoña Gómez ha definido de "innecesaria" la declaración judicial de Pedro Sánchez como testigo ante el juez Peinado. Antonio Camacho, además ha valorado el recorrido de este proceso para el presidente del Gobierno, asegurando que no cabe, "en ningún caso", la opción de que acabe investigado en la causa que afecta a su mujer, porque "no hay objeto del procedimiento".

Antonio Camacho, que teniendo eso en cuenta, no se puede hacer ningún tipo de pronóstico acerca de lo que pueda ocurrir a partir de este momento, si bien ha opinado que "en ningún caso" cabe la opción de que el juez pida al Tribunal Supremo imputar a Sánchez porque "si no hay objeto del procedimiento, si no se está investigando realmente nada", no es posible.