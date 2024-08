Marco García-Montes, tras la sentencia de Daniel Sancho a cadena perpetua: "Vamos a recurrir. Sus padres están destrozados"

Poco después de conocer su durísima condena, 'Vamos a ver' ha podido hablar en directo con Marco García-Montes, abogado del reo español : "Lo primero, no conocemos la sentencia que vendrá en unos diez días, solo lo que se ha leído por parte de la intérprete, de nuestro asesor y del compañero del turno de oficio. Decir que en Tailandia se respetan los derechos humanos porque está firmado tanto como con España como con la Unión Europea y todo el mundo tiene derecho a recursos", ha comenzado.

García-Montes ha defendido una vez más su línea de defensa: "El tribunal ha dicho que los elementos de la defensa y las pruebas se han ejercido magníficamente bien. Nosotros tenemos la conciencia muy tranquila porque tenemos un recurso de apelación y un recurso de casación también ante el tribunal de apelaciones. El propio presidente le ha dicho a Daniel que no es un acusado y que todavía está en prisión preventiva porque tiene derecho a recurso".

"Nosotros seguimos pensando que no hay premeditación y por eso formulamos un recurso. Es una opinión jurídica válida y que no está basada en especulaciones. Confiamos en la justicia y vamos a recurrir ", ha defendido el abogado de Daniel Sancho.

Además, ha dejado claro que no se arrepiente de haber decidido esta línea de defensa, la cual le advirtieron que no era la correcta: "Los consejos te los da la ley y lo demás son opiniones, pero yo por opiniones no trabajo. Confiamos en la justicia tailandesa y en el Tribunal de apelaciones".