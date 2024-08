El PP estudia citar a declarar a la directora del CNI por la fuga de Puigdemont y Margarita Robles pide "respeto" al organismo

El regreso de Carles Puigdemont a España y su posterior huida tras darse un baño de multitudes, –con discurso incluido –, el día de la investidura de Salvador Illa como presidente de la Generalitat de Cataluña, continúa en hoy en el centro del debate político. Desde el Ejecutivo, Margarita Robles , ministra de Defensa, ha pedido hoy al PP "respeto" al Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y le ha recordado que "no pueda dar lecciones a nadie" porque el líder independentista, ha recordado, se fugó oculto en un maletero en 2007 cuando gobernaba el Partido Popular. No obstante, los de Alberto Núñez Feijóo están barajando la posibilidad de citar a la directora del propio CNI, Esperanza Casteleiro, para que se pronuncie sobre lo ocurrido.

La ley encarga el control parlamentario del CNI a la Comisión de Gastos Reservados del Congreso, que se reúne a puerta cerrada y de la que sólo forman parte un diputado por cada grupo parlamentario. En este primer año de legislatura aún no se ha estrenado.

"Los españoles no tenemos por qué sufrir el descrédito internacional que estamos sufriendo de la mano de Pedro Sánchez y ser el hazmerreír de cualquier otra democracia", ha señalado, antes de continuar: "Hay que pedir explicaciones a quien ha hecho que los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad no actuaran, como a quien ha ido desmantelando lo que son nuestros servicios de inteligencia en Cataluña para que no se pueda saber lo que pasó".