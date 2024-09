Fundación La Caixa financió la cátedra de Begoña Gómez porque cuadraba con su programa para ayudar a 'ninis' y presos

Así lo explicó ante el magistrado Juan Carlos Peinado en su declaración del pasado 26 de agosto , a la que ha tenido acceso Europa Press, y en la que explicó que uno de los programas que realiza la fundación tiene que ver con la responsabilidad social de la empresa y lo que hace es "promover la contratación de personas que normalmente no tienen un currículum tan brillante como otros, pero que necesitan mucho el empleo, aquí va desde los jóvenes 'ninis' a gente inmigrante, personas con discapacidad, personas que han estado en prisión, etc".

Recordó que, si bien conoció a Begoña Gómez en 2018 en un foro del Alto Comisionado para la lucha contra la Pobreza Infantil, no fue hasta dos años después, en 2020, cuando ella le llamó explicándole que tenía el proyecto de la Cátedra de Transformación Social Competitiva y que si estaban dispuestos a cederle un espacio para unas jornadas --el Caixaforum-- y a financiar los cuatro años de la cátedr a.

"Le pedí que me enviase documentación, con eso evaluamos lo que nos estaba pidiendo, vimos que (...) conectaba con varias cosas, la primera, el concepto de transformación social competitiva liga con los orígenes propios de las cajas de ahorros y la nuestra en particular", apuntó al juez.