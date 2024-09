El Congreso prorroga la ILP frenando la regularización de 500.000 migrantes

"Lo venimos diciendo semanas, es que la mesa del Congreso deje de bloquear la tramitación de la proposición de ley surgida de una ILP para regular a más de medio millón de personas inmigrantes que están trabajando, que están pagando impuestos en nuestro país, pero que no tienen derechos de ciudadanía", ha dicho Sánchez, quien ha puntualizado que "la mejor receta para la convivencia son siempre los derechos.

La diputada de Sumar ha señalado que no quieren "ni expulsiones ni deportaciones masivas " sino que apuestan por reconocer a los "vecinos" que trabajan y viven aquí: "Estamos hablando al fin y al cabo de que necesitamos y que queremos ciudadanos con derechos".

Según ha destacado Vidal, "el respeto al ser humano al fin y al cabo a algunos no les convence, al menos que sean humildes y que sean razonables y que reconozcan que sin duda España necesita de estas y de muchas más manos de personas migrantes con tal de no solo sostener el estado público en este caso del bienestar sino de poder mantener una economía saneada".

En las últimas semanas, a raíz del debate en materia de inmigración, el socio minoritario del Ejecutivo y Podemos han exigido a los socialistas "aprobar de una vez por todas" la ILP. Aunque no son los únicos, en junio, ERC también presentó un escrito en la Cámara Baja pidiendo que no hubiese más prórrogas del plazo de enmiendas asegurando que no se puede "consentir" que esta iniciativa popular "caiga en el cajón del olvido de la tramitación parlamentaria".