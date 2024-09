Ábalos señala que Óscar Puente tomó decisiones similares en Valladolid a las investigadas en el 'caso Koldo'

Asimismo, se detalla en el escrito que "la legitimación del perjudicado no nace del delito sino de la objetivación de la producción de un daño", en el que insiste en que lleva "meses sorprendiéndose de que los medios" publiquen contenido de la causa "que debieran haberse mantenido en la confidencialidad ".

Así pues, el letrado cita el informe de auditoría elaborado por petición de Puente sobre los expedientes para subrayar que "no responde a ninguna finalidad razonable, no cumple con el mínimo estándar, ni se ajusta a las mínimas exigencias de objetividad". Además, incumple la directiva de la Unión Europea (UE) de protección de denunciantes porque "no se informa a los intervinientes de la finalidad de la deposición, cuando el mismo se orienta sin ambages a señalar a un responsable, el exministro".