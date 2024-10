Los crímenes impunes de ETA y el dolor de las familias de las víctimas 13 años después del cese: "No sabemos nada"

Denunciando lo injusto de todo, a la frustración de no castigar al culpable, los familiares de las víctimas suman que la indemnización que les da el Estado es paradójicamente la mitad que si el culpable hubiese sido condenado.

“Como no ha habido una sentencia, no se cogió a los culpables, no se les ha juzgado, se cobra menos”, explica Alicia Gómez, hija de Francisco, víctima de otro asesinato impune de ETA.