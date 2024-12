Koldo García , el que fuera asesor del ex ministro José Luis Ábalos , se ha desmarcado este martes de las presuntas ilegalidades que se le atribuyen --desde el cobro de comisiones hasta su intervención en adjudicaciones irregulares de contratos para comprar material sanitaria y adjudicar obra pública--, pero ha reconocido que el empresario investigado V íctor de Aldama iba mucho al Ministerio de Transportes y ha detallado que incluso un día fue a casa de Ábalos . El magistrado Leopoldo ha acordado prohibirle salir del país , la retirada del pasaporte y la obligación de comparecer quincenalmente en sede judicial, permitiéndole que lo haga en Benidorm y no en Madrid.

García, que ha contestado a las preguntas del juez, las defensas y las acusaciones, ha asegurado que no tiene constancia de que se repartiera dinero alguno de comisiones ni a Ábalos ni a ninguna otra persona.

En su declaración, el ex asesor ministerial ha reconocido tener una relación cercana con el empresario Víctor de Aldama , con quien coincidía a menudo dentro y fuera del Ministerio de Transportes.

Es la primera vez que Koldo declara en sede judicial desde que el caso estalló el pasado febrero en la Audiencia Nacional (AN) y ya en noviembre dio el salto al TS, por el aforamiento de Ábalos ante el alto tribunal por su condición de diputado.

Y lo ha hecho después de que el presunto conseguidor del 'caso Koldo, el empresario Víctor de Aldama, haya comparecido dos veces --el 21 de noviembre en la AN y ayer mismo en el TS-- asegurando que tanto García como Ábalos cobraron comisiones por la compra de material sanitario en plena pandemia pero también por la adjudicación de obras públicas y que parte de esas mordidas iban destinadas al PSOE.

De Aldama también aseguró que, aparte del dinero en efectivo que habría entregado a ambos, hubo pagos en especie . Afirmó haber pagado alquileres hasta de tres pisos en Madrid para que Ábalos y el ahora ministro Ángel Víctor Torres fueran con "señoritas"; otro para la entonces novia del ex 'número tres' del PSOE; y un chalet en Cádiz para las vacaciones de este último. A ello añadió la compra de un piso de 1,9 millones de euros en el Paseo de la Castellana de Madrid como "garantía" de las empresas constructoras que aguardaban los contratos "preadjudicados".

El pasado jueves fue el turno de Ábalos, que negó tajantemente el cobro de comisiones --en metálico o en especie-- y descargó responsabilidad en Koldo al decir que, si bien no formaba parte de la jerarquía del Ministerio de Transportes, colaborada en absolutamente todo, incluida la búsqueda de material sanitario. Sobre esto, dijo que le encomendó que acelerara las gestiones.Suscríbete a las newsletters de Informativos Telecinco y te contamos las noticias en tu mail.

De la misma forma, ha afirmado que t anto él como Ábalos no cobraron dinero en efectivo del empresario Víctor de Aldama o haberse repartido comisiones con su exjefe, al tiempo que ha rechazado que fuera su letra la del papel con presuntas adjudicaciones que presentó éste ayer. Tampoco se ha reconocido como el "Grandu" que aparece en un documento intervenido a Aldama junto a la anotación 11.500 euros, y ha restado valor a la referencia "23-01 Metálico 10.000" que apareció bajo el epígrafe "Ingresos" en una libreta incautada durante el registro de su casa.

Durante su declaración no ha aportado mucha luz sobre el "notable" incremento de patrimonio que se le atribuye en el momento de las adjudicaciones investigadas, y ha asegurado que sus vehículos son de segunda mano y sus cuatro casas están hipotecadas . Sí que ha reconocido que siempre ha manejado mucho dinero en metálico porque es costumbre de su familia.

En cuanto al piso de Madrid en el que vivió dos años y medio la compañera sentimental del exministro, Koldo García ha explicado que se trataba de un piso de empresa en el que la dejaban pernoctar, pero que no pagaba él sino el socio de De Aldama, Luis Alberto Escolano, y su hermano Joseba.

Ahora bien, ha dicho que tuvo que gestionar el dinero del piso porque en un momento dado Escolano dejó de pagar y él completó el pago con dinero de su hija, de 4 años. Eso sí, ha asegurado que no cree que Ábalos supiera quién pagaba esa vivienda.