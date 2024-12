Míriam Nogueras responde en catalán a Ana Terradillos y la presentadora reacciona: "No la entiendo"

El PP no ve "ningún argumento" para frenar el debate en el Congreso del texto de Junts

Pepe Álvarez, secretario general de UGT, tras reunirse con Puigdemont: "Le he visto cabreado con el Gobierno, pero no creo que sea irreversible"

Míriam Nogueras, portavoz de Junts en el Congreso, ha estado este miércoles en 'La mirada crítica'

Poco después de que el partido de Puigdemont lograse el apoyo de los de Feijóo a dos pequeñas modificaciones a la reforma que pactó con María Jesús Montero para mostrar opciones de un entendimiento en el Congreso y cuando una posible opción de censura junto a VOX y PP suene con más fuerza que nunca, Míriam Nogueras, portavoz de Junts en el Congreso, ha estado en directo en 'La mirada crítica'.

Tras ser preguntada por Ana Terradillos, Míriam Nogueras ha decidido responder en catalán a la presentadora, que ha aguantado el tipo durante toda su respuesta hasta que ha cambiado de idioma ¿De quién está hablando porque no la entiendo?", ha preguntado Teradillos.

Míriam Nogueras ha respondido en catalán a la pregunta de Ana Terradillos en 'La mirada crítica'

Sin responderla, Nogueras ha continuado, ahora en castellano, llamando "terroristas" a los medios de comunicación españoles. Ana Terradillos se ha visto obligada a parar a la portavoz de Junts en el Congreso para tratar de "reconducir la entrevista".

"No se por qué dice que se le insulta, aunque para mí es un señor que está fugado", ha explicado Terradillos. La respuesta de Nogueras no se ha hecho esperar: "Usted tiene un medio de comunicación y a mí no me parece nada ético que se pueda decir que los independentistas somos terroristas o que el president Puigdemont es un delincuente y que no pase nada. Nosotros no tenemos que aguantar todo porque nosotros respetamos. Entiendo que exista gente que no piense como nosotros, pero eso no da derecho a hacer todo lo que se ha hecho con los independentistas", ha replicado la política.

Tras insistir en que se les está insultando, Ana Terradillos se ha defendido: "¿Pero quién la ha insultado? Yo no la he insultado, simplemente le he hecho una pregunta y no he llamado terrorista a nadie", ha sentenciado.