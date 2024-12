Nogueras ha rechazado las interpretaciones que apuntan a que Puigdemont haya sugerido unas elecciones previas a una posible moción de censura con el PP y Vox. " Lo que el presidente dijo es que un gobierno que no aprueba presupuestos y no puede sacar adelante ni una iniciativa, si aguanta, es simplemente por mantenerse en el poder", ha declarado. Según la portavoz, en ese contexto, " lo que quedaría sería convocar elecciones" , pero dejó claro que no se trata de una insinuación directa. "Nosotros vemos un intento de solucionar el problema y no entendemos por qué lo han aplazado" ha señalado Nogueras respecto a la decisión del Congreso de posponer la admisión a trámite de la propuesta de Junts.

Nogueras ha insistido en que " hay muchos temas que no están cerrados" , como el techo de gasto o la inmigración, y ha pedido que se finalicen antes de abrir nuevas negociaciones. " No podemos seguir o empezar conversaciones nuevas si tenemos algunas encalladas", ha recalcado. Sobre las próximas semanas, la portavoz de Junts ha indicado que será clave para evaluar si el Gobierno realmente está dispuesto a cumplir sus compromisos. " No es cumplir con nuestro partido, sino con Cataluña", ha concluido.

"No se por qué dice que se le insulta, aunque para mí es un señor que está fugado", explicó Terradillos. La respuesta de Nogueras no se ha hecho esperar: "Usted tiene un medio de comunicación y a mí no me parece nada ético que se pueda decir que los independentistas somos terroristas o que el president Puigdemont es un delincuente y que no pase nada. Nosotros no tenemos que aguantar todo porque nosotros respetamos. Entiendo que exista gente que no piense como nosotros, pero eso no da derecho a hacer todo lo que se ha hecho con los independentistas", replicó la política.