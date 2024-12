La sesión de control no ha sorprendido a nadie. Corrupción y bulos han dominado una nueva jornada de enfrentamiento y críticas entre el Gobierno y la oposición. De hecho, no ha faltado ya el tono de comedia que, en ocasiones, invade el hemiciclo. Feijóo ha pasado de los 12 meses, 12 causas, en relación a la corrupción y el calendario del Gobierno a repetir las palabras de Pedro Sánchez, haciendo parodia de su reacción ante la corrupción.

"Lo afirmo categóricamente, afirmo categóricamente qu e las organizaciones ultraderechistas que ustedes benefician están pervirtiendo la figura de la acusación popular porque no están persiguiendo delitos, sino persona, políticos progresistas honrados y persiguiendo a sus familias. Y afirmo categóricamente que las organizaciones ultras no persiguen esclarecer los hechos. Persiguen contar mentiras y ustedes se benefician de esas mentiras y de esos bulos", ha aseverado.

Ante esto, Bolaños ha situado a Álvarez de Toledo, una vez más, como el "rostro del bulo" y ha insistido en que no sería diputada si no hubiese propagado "el peor bulo de la historia" que fue el del 11M. A su juicio, la diputada del PP se ha quedado como "la última mohicana ultra" con su discurso sobre Cataluña y Puigdemont y, entre otras cosas, cree que "cada vez que abre la boca, se demuestra que el PP lleva la mentira y el bulo en el ADN".

Sin embargo, la diputada del PP ha utilizado su turno de réplica para advertir a Bolaños de que "no se borran los delitos de otros políticos a cambio del poder; no se mantiene a un fiscal general imputado por intentar destruir a una rival; no se ataca, calumnia y hostiga a un juez por investigar a tu mujer; no se le dice a un compatriota sepultado por el lodo a otro español si quiere más recursos que los pida y no se pacta con un partido que justifica el coche-bomba y el tiro en la nuca" y el ministro ha concluido "con la esperanza" de que el PP deje en algún momento lo que a su juicio es "discurso ultra, bulo y extremismo".