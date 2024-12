Para el portavoz nacionalista, "la Unión Europea está dando unas señales preocupantes, con tendencia a limitar principios y derechos". "No estamos de acuerdo con muchas cosas que se están planteando", ha asegurado Esteban, quien ha añadido que "lo que urge ya es ordenar la cosa dentro de casa". Así, ha saludado el decreto de regularización aprobado por el Gobierno, ya que "no se puede obviar la realidad", hay que "eliminar la economía sumergida y dar dignidad a las personas". "Lo que ahora ya no vemos, después de ese decreto, es mucho recorrido si es que tiene alguno a la ILP, a no ser que se quieran suprimir las fronteras", ha apostillado, para celebrar también que "se haya fijado como objetivo próximo" que el País Vasco "pueda decidir sobre los permisos de trabajo de personas migrantes".