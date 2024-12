"La afirmación del presidente del PNV de que el Parlamento no tiene mayoría de izquierdas debería convencernos. Me parece bien que, dentro de nuestros principios, como no imponer un impuesto a las energéticas, negociemos con Junts para evitarlo" , ha afirmado Aguirre, dejando claro que Feijóo está acertando en su enfoque. "El programa de este Gobierno socialcomunista es disparatado, y así vamos como vamos", ha continuado contundente.

En relación con las devastadoras consecuencias de la DANA en la Comunidad Valenciana y el papel de Carlos Mazón, presidente de la Generalitat, Aguirre ha señalado directamente al Gobierno central como responsable de la falta de planificación. "Está claro que la riada no se tendría que haber producido. Los socialistas derogaron el Plan Hidrológico Nacional en 2005 , un proyecto aprobado en 2001 que se quedó en el cajón y no se llegó a realizar", ha subrayado.

Sobre Mazón, Aguirre ha reconocido errores, pero ha insistido en que dimitir no sería una solución: "El señor Mazón cometió un enorme error que le ha pesado a lo largo del tiempo. Aun así, creo que el Ejército debería haber estado allí desde el primer día y, en un desastre natural de esta magnitud, debería ser el gobierno central quien tomase las riendas". En cuanto al futuro del presidente valenciano, Aguirre ha sido cauta: "Que dimita ahora no lo veo. Que se presente a las siguientes elecciones, no lo sé, pero no creo que sea bueno ni una solución para la Comunidad Valenciana que se vaya ahora".