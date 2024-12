La relación entre el Partido Popular y Junts cobra especial relevancia en el contexto de una posible moción de censura contra Pedro Sánchez, ya que, según Feijóo, podrían ser determinantes. En sus declaraciones, reconoció que le faltan cuatro votos para garantizar la viabilidad de la moción y que no la presentará si no tiene las garantías necesarias. A pesar de estas palabras, Junts no se posiciona sobre cualquier vínculo con el PP, asegurando que mantienen su compromiso de negociación con el actual presidente del Gobierno.