No es la primera vez que JuntsxCat rechaza la propuesta del PP de unir fuerzas para sacar del Gobierno a Pedro Sánchez por la vía de la moción de censura. Turull ha vuelto a decirle 'no' al líder popular, Alberto Nuñez Feijóo, este martes un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum en el Hotel Palace de Barcelona.

El secretario general de JxCat ha advertido de que lo que ocurra el jueves en la Mesa del Congreso con la cuestión de confianza "no es inocuo", y ha advertido de que, si no se tramita, Junts deberá "tomar decisiones que no le gustarán al PSOE".