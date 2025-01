Elisa Mouliaá ha denunciado a Íñigo Errejón por abuso sexual, y el juez del caso ha generado polémica por sus preguntas durante el interrogatorio

Joaquín Prat y Patricia Pardo han expresado sus opiniones en 'Vamos a ver'', reflexionando sobre la dureza de los juicios penales

La exdelegada del Gobierno contra la Violencia de Género, tras el interrogatorio a Elisa Mouliaá: "Todavía quedan casos de machismo judicial"

El caso de Elisa Mouliaá, la actriz que denunció al exdiputado Íñigo Errejón por abuso sexual, sigue generando debate tras el polémico interrogatorio del juez Adolfo Carretero, quien insinuó que la denuncia podría estar motivada por despecho. Estas palabras han llevado a figuras públicas a pronunciarse. Joaquín Prat, presentador de 'Vamos a ver', ha reflexionado sobre el trato recibido por Mouliaá y la dificultad de enfrentarse a un proceso judicial de esta naturaleza.

Prat ha sido contundente al analizar las palabras del juez: "Yo solo saco una conclusión clara, y es que el juez no se cree a Elisa Mouliaá. En un momento dado, el juez le dice: 'No, claro que no hubo nada', y me lleva a pensar que va a archivar la causa", ha afirmado en el programa.

Patricia Pardo: "El juez no debería emitir juicios de valor"

Patricia Pardo, presentadora del programa, por su parte, ha expresado su desacuerdo con la actitud del juez durante el interrogatorio, cuestionando su forma de dirigirse a la denunciante: "Lo que me parece más grave son los juicios de valor y que él plantee sus conclusiones", ha comentado. También ha criticado el inicio del interrogatorio, cuando el juez advirtió a Mouliaá que haría preguntas "inconvenientes".

"Entiendo que le puede decir 'molestas', pero si no convienen, entonces, señoría, no las formule. Cuando hay una denuncia por agresión sexual que se sustenta únicamente en la declaración de la víctima porque no hay más indicios ni pruebas evidentes tienen que convivir las tres premisas; persistencia, coherencia y ausencia de ánimo espurio", ha explicado Pardo.

A pesar de sus críticas, Pardo también ha reconocido que algunas preguntas del juez podrían ser necesarias para aclarar posibles dudas sobre la denuncia: "Quizá no es la forma, pero sí es pertinente que la haga para alejar esa idea del ánimo espurio que ella ha dejado de manifiesto que no lo hay" ha puntualizado.

Un interrogatorio duro y crudo para la actriz

Pardo, también ha reflexionado sobre el impacto emocional que un interrogatorio de este tipo puede tener en la víctima, especialmente cuando no hay pruebas evidentes más allá de su testimonio: "La gente no tiene por qué saber de derecho. Cuando no estás acostumbrada a un interrogatorio de este tipo en el ámbito penal, es muy duro. Un juicio es muy crudo, es muy doloroso, y por eso hay muchas mujeres que no se atreven a presentar una denuncia", ha declarado.