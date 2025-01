"Hay una denuncia en Fiscalía en la que hay un listado con la señora Gómez con cuentas en el extranjero por más de seis millones de dólares, y no solamente la señora Begoña Gómez, sino de la señora María Jesús Montero, y también está en ese listado la mujer del expresidente Zapatero, Sonsoles (Espinosa) y algún personaje más entonces", ha sostenido De Aldama en una entrevista en 'Herrera en Cope', recogida por Europa Press.

De Aldama ha explicado que fue el pasado 13 de enero cuando se registró dicha denuncia en el Ministerio Público, y que ha podido verla gracias a "un particular" que, como "muchos empresarios" empatizan con él por lo que ha hecho. "Pues este es uno de ellos que, por circunstancias me pidió tomar un café para conocerme, y me soltó la bomba", ha explicado.