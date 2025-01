Almudena Lastra descartó ante el juez que haya un protocolo de borrado de mensajes: "(Yo) los tengo todos, como ven"

Lastra relató cómo fue la conversación con García Ortiz en un momento en el que se encontraba "un poco quemada"

Los jefes de prensa de la Fiscalía de Madrid y la del Estado niegan haber accedido a correos del novio de Díaz Ayuso

La fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, aseguró el pasado jueves ante el juez del Tribunal Supremo Ángel Hurtado, que investiga al fiscal general del Estado, que "riñó" a la fiscal jefa provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, por haber enviado los correos relativos a Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, al propio Álvaro García Ortiz. "Pilar, los van a filtrar", advirtió.

Así se desprende de la transcripción de su declaración, en la que Lastra explica que habló con Rodríguez, su subordinada inmediata. "Pilar me dice: 'Ya tengo los correos'. La riño o un poco y tal", señaló, indicando que fue entonces cuando Rodríguez le dijo: "Bueno, pues ya está, tenemos los correos, ya se los he mandado al fiscal general".

"Haz el favor de no hacer nada más"

Además, la fiscal superior de Madrid afirmó que la propia Rodríguez, investigada en la causa, puede corroborar lo que le dijo en ese momento. "Pilar, los van a filtrar. Es que se lo dije expresamente. Para qué le mandas los correos, Pilar, los van a filtrar. Pilar, haz el favor de no hacer nada más, nada más, como sé que trabaja hasta las tantas de la mañana en la sede de la Fiscalía, dije haz el favor de ir a tu casa, de descansar y a ver si podemos estar tranquilos esta noche y mañana ya vemos cómo hacemos esto, y esa fue la última conversación que he tenido con Pilar", detalló.

En su declaración como testigo, Lastra también relató cómo fue la conversación que tuvo con García Ortiz en un momento en el que se encontraba "un poco quemada con este asunto tanto por la conversación previa que había tenido" con el responsable de comunicación de la Fiscalía Superior de Madrid como "por la filtración" que había habido en la cadena SER de los correos electrónicos de la defensa de González Amador y el fiscal.

"Según cogí el teléfono, le dije Álvaro (el fiscal general) ¿has filtrado la nota? Me dijo: 'Eso ahora no importa, tienes que publicar ahora mismo la nota de prensa'", detalló Lastra. Según su versión, le dijo entonces a García Ortiz que primero se iba a "leer despacio la nota" de prensa, porque todavía no había podido examinarla "en su integridad".

No estaba "de acuerdo" con la nota

Lastra aseguró ante el juez que le dijo que "en principio" no estaba "de acuerdo" con la publicación de la misma. "Y corto la conversación, me pongo a mirar la nota de prensa que me había mandado (el responsable de comunicación de la Fiscalía de Madrid) que efectivamente coincidía con él, en que no me parecía que era la forma más adecuada de hacerlo", añadió.

La fiscal superior de Madrid también fue preguntada sobre si conocía que existiera algún protocolo para el borrado de mensajes en los teléfonos utilizados por los fiscales. Cabe destacar que desde la Fiscalía General del Estado apuntaron que García Ortiz borró los mensajes contenidos en los días clave para la filtración sobre González Amador por protocolo de seguridad y protección de datos.

"Creo recordar que, respecto a comunicaciones de teléfonos, no hay ninguna, ninguna pauta, y respecto a los correos electrónicos, lo que se sugiere es que no se almacenen en las cuentas de correos electrónicos, los correos y que se vayan eliminando los correos que ya no es necesario mantener", sostuvo Lastra ante el Supremo.

Fue en ese punto cuando fue repreguntada sobre si ella había recibido alguna instrucción para ese borrado de mensajes. "Ya he dicho que no. (Yo) de hecho los tengo todos, como ven", añadió.

Lastra también fue abordada sobre si hay alguna normativa que regule el cambio de teléfonos en el seno de la Fiscalía. "Bueno, cambiamos el teléfono oficial. De hecho, yo lo cambié un mes antes de ocurrir todo esto, pero porque la Comunidad de Madrid te va cambiando los terminales, pero siempre arrastramos toda la información de todos. Si cambias de terminal toda la información cómo va asociada a un login, se cambia toda la información, o sea que yo he cambiado de terminal, pero sigo teniendo, desde que soy fiscal superior de Madrid, toda la información, la misma información, aunque haya cambiado creo que 2 veces de terminal", reconoció.

Sobre la conformidad de González Amador

Por otra parte, el fiscal de delitos económicos que investigó a González Amador por presuntos delitos fiscales, Julián Salto, señaló en su declaración ante el instructor que en realidad lo que existía con el investigado era una "conformidad sui generis" dado que el asunto no estaba aún judicializado.

"No había declarado todavía el señor González Amador como investigado en esa causa y no estaban pagadas las responsabilidades civiles o consignadas (...) derivadas del presunto delito tributario", señala en su declaración.

Salto, relató a preguntas del juez que en este caso concreto el asunto lo trató con el letrado Carlos Neira, y que era la tercera vez que llevaba asuntos con él de similar naturaleza. Y apostilló que Neira le contacto "en el marco de unas diligencias de investigación preprocesales de Fiscalía pendientes de elevar la denuncia al órgano judicial".

Así, insistió que no existía "una conformidad stricto sensu" dado que se iba a denunciar a otras personas, "lo que en la jerga delitos económicos llamamos los facturados, personas que supuestamente colaboran con el obligado tributario, para minorar la cuota".

Y añadió que hasta que el investigado "no está delante bien de la Audiencia Provincial bien del Juzgado de lo Penal, y ratifica esa conformidad a la que ha podido llegar el letrado con el fiscal y con el Abogado del Estado, pues es papel mojado".

Por otro lado, en su declaración recalcó que en la noche en la que se produjeron los intercambios de mensajes entre la Fiscalía General y el resto de actores para hacerse con las comunicaciones que Salto mantuvo con Neira, él no habló con García Ortiz, y tan solo recibió mensajes por WhatsApp de la fiscal provincial de Madrid, Pilar Rodríguez.

Suscríbete a las newsletters de Informativos Telecinco y te contamos las noticias en tu mail.