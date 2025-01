La vicesecretaria de Sanidad y Educación del PP, Ester Muñoz, ha reiterado que su formación no aceptará el "chantaje" del decreto ómnibus y asegura que si las ayudas van por separado, el Gobierno podrá contar con el voto de los populares.

"Estamos a favor de que se revaloricen las pensiones, de las ayudas a los afectados por la DANA y de los abonos transporte tan necesarios. Pero no estamos de acuerdo en la subida de impuestos, en regalarle un palacete al PNV o de favorecer la ocupación ilegal", ha afirmado este domingo en León, donde han recogido firmas para pedir a Sánchez que "inmediatamente" apruebe los tres reales decretos de las pensiones, transporte y DANA.

Muñoz ha asegurado que los españoles "no se merecen un gobierno que los use como rehenes" y ha pedido a los ciudadanos que revisen su factura eléctrica porque el IVA "va a pasar del 10% al 21% esta semana". "Sánchez no ha querido mantener las rebajas a los productos básicos y a la luz", ha criticado.